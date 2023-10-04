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Блинкен пошутил о «русских друзьях» после тревоги во время речи в Техасе

Блинкен заявил, что его выступление в Техасе прервали «русские друзья»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его выступление в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил, что за этим могут стоять «русские друзья». Трансляция выступления шла на YouTube-канале Госдепа.

Когда Блинкен заговорил о ситуации на Украине, его выступление прервал сигнал тревоги.

«Возможно, нас прервали русские друзья. Рад знать, что национальная система оповещений работает», — сказал Блинкен.

Сигнал тревоги звучал сегодня в разных городах США в связи с общенациональной проверкой систем оповещения. Схожая проверка проходила 4 октября и в России.

Блинкен 3 октября отправился с рабочей поездкой в Хьюстон и Остин в Техас. После этого он должен посетить столицу Мексики, город Мехико. Визит завершится 5 октября. В Хьюстоне он посетил Университет Райса, где встретился с бывшим госсекретарем Джеймсом Бейкером. В Хьюстоне он участвует в мероприятии, организованном Центром национальной безопасности Клементса в Техасском университете.

В Мексике Блинкен примет участие во встрече Диалога высокого уровня по вопросам безопасности с руководством страны. Во время визита его будут сопровождать министр внутренней безопасности США, генеральный прокурор Меррик Гарланд и другие чиновники. Стороны обсудят вопросы сотрудничества в области безопасности и здравоохранения. Также Блинкен намерен встретиться с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

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Теги
Энтони Блинкен Россия сигнал учебная тревога
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