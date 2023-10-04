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Технологии и медиа ,  
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Google представила смартфон с термометром Pixel 8 Pro

Google представила смартфон Pixel 8 Pro с датчиком измерения температуры
Фото: Google
Фото: Google

Google провела ежегодную презентацию новых продуктов и сервисов. Трансляция шла на канале компании в YouTube.

На презентации Made by Google компания представила новое поколение смартфонов — модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Устройства оснастили 9-ядерным процессором Google Tensor G3 и новыми дисплеями — 6,2-дюймовый дисплей Actua у Pixel 8 и 6,7-дюймовый Super Actua у Pixel 8 Pro.

На задней панели Pro-модели появился датчик, который позволяет измерять температуру объектов. Google предлагает использовать его, например, чтобы узнать, достаточно ли нагрелась сковородка. Компания подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы с помощью датчика можно было измерять температуру пользователя и передавать ее в фитнес-приложение Fitbit.

Обе модели смартфонов получили фронтальную камеру 10,5 Мп. Pixel 8 оснастили основной камерой 50 Мп, сверхширокоугольным объективом 12 Мп и автофокусом. Основная камера Pixel 8 Pro обладает разрешением 50 Мп со сверхширокоугольным объективом 48 Мп и автофокусом, а также телеобъективом 48 Мп.

Новые смартфоны — первые устройства Google, которые получили семилетнюю программу обновлений операционной системы Android.

Pixel 8 выйдет в светло-розовом, серо-зеленом и темно-графитовом цветах, модель Pro — в голубом, цвете слоновой кости и темно-графитовом. Стоимость устройств составит от $699 (за Pixel 8) и от $999 (за Pixel 8 Pro). 

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Google также показала новые часы Pixel Watch 2 и беспроводные наушники Pixel Buds Pro. Корпус часов изготовлен из переработанного алюминия, размер дисплея — 41 мм. Google утверждает, что Pixel Watch 2 могут работать до 24 часов без подзарядки в активном режиме. Стоимость — от $349.

У наушников Pixel Buds Pro появилась функция отслеживания разговоров — наушники будут распознавать, говорит ли пользователь, и на время приостанавливать воспроизведение аудио. Стоимость устройства — от $199.

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