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Российский рэпер Джино умер в 41 год

Российский рэпер Джино умер в 41 год от остановки сердца
Джино (Никита Островский)
Джино (Никита Островский) (Фото: djino1000 / VK)

Умер участник группы «1000 слов», рэпер Джино (настоящее имя — Никита Островский). Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» рэпер Slimus (Вадим Мотылев).

«Сегодня не стало Никиты Джино. Он хорошо знаком вам по группе «1000 слов» и сотрудничеству с «Константой» [русскоязычным дуэтом из США]. <...> Светлая память», — написал Slimus.

В сообществе лейбла AzimutZvuk, основанном Slimus, сообщили, что Джино умер от остановки сердца. Лейбл выразил соболезнования родным и близким рэпера.

Mash пишет, что Джино умер от остановки сердца из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями из-за коронавируса. По данным телеграм-канала, два дня назад рэпера госпитализировали с признаками простуды. Музыканту был 41 год.

Никита Островский стал известен в начале 2000-х как участник проекта «1000 слов», позже он занялся сольным творчеством, пишет «Москвич Mag». Рэпер вел программы на «Муз-ТВ». В 2019 году Джино выпустил песню «Под дождем» вместе с рэпером Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом). Клип на этот трек на YouTube собрал 2,5 млн просмотров.

Теги
рэп рэпер некролог коронавирус
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