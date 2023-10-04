На яхт-шоу в Монако представили скоростную частную подлодку

Super Sub (Фото: uboatworx.com)

Нидерландская компания U-Boat Worx представила на яхт-шоу в Монако трехместную скоростную частную субмарину Super Sub, пишет New Atlas.

В U-Boat Worx утверждают, что это «самая быстрая частная подводная лодка» из когда-либо созданных. Субмарина длиной 6,5 м может развивать скорость до 18,5 км в час.

Время автономной работы от бортовой батареи емкостью 62 кВтч составляет около восьми часов. При этом системы жизнеобеспечения, в том числе подачи кислорода, освещения и связи, могут работать автономно до 96 часов.

Подлодка также получила дополнительную систему защиты, которая автоматически направляет аппарат к поверхности. Она срабатывает в двух случаях: если субмарина опускается ниже максимально допустимой глубины (300 м) и в ситуации, когда пилот не нажимает определенную кнопку каждые десять минут.

U-Boat Worx пока что построила только одну подлодку Super Sub. В следующем году компания намерена сделать больше аппаратов. Стоимость подлодки — $5,4 млн.