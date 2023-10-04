 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

На яхт-шоу в Монако представили скоростную частную подлодку

На яхт-шоу в Монако представили скоростную частную подлодку Super Sub
Super Sub
Super Sub (Фото: uboatworx.com)

Нидерландская компания U-Boat Worx представила на яхт-шоу в Монако трехместную скоростную частную субмарину Super Sub, пишет New Atlas.

В U-Boat Worx утверждают, что это «самая быстрая частная подводная лодка» из когда-либо созданных. Субмарина длиной 6,5 м может развивать скорость до 18,5 км в час.

Время автономной работы от бортовой батареи емкостью 62 кВтч составляет около восьми часов. При этом системы жизнеобеспечения, в том числе подачи кислорода, освещения и связи, могут работать автономно до 96 часов.

Подлодка также получила дополнительную систему защиты, которая автоматически направляет аппарат к поверхности. Она срабатывает в двух случаях: если субмарина опускается ниже максимально допустимой глубины (300 м) и в ситуации, когда пилот не нажимает определенную кнопку каждые десять минут.

U-Boat Worx пока что построила только одну подлодку Super Sub. В следующем году компания намерена сделать больше аппаратов. Стоимость подлодки — $5,4 млн.

Теги
Монако подлодка яхты Нидерланды
Материалы по теме
Компания — владелец батискафа «Титан» приостановила все операции
Общество
Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации крушения «Титана»
Технологии и медиа
В районе обломков «Титана» обнаружили предполагаемые останки жертв
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
В курском селе Горналь упал украинский дрон Политика, 20:08
Суд приговорил крымчанина к 8 годам колонии за попытку вступить в «Азов» Политика, 20:03
В мэрии назвали дату завершения сезона фонтанов в Москве Общество, 20:01
Частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах Политика, 19:58
Возможное банкротство «Роснано»: какие риски несут держатели облигаций Инвестиции, 19:57
В КХЛ отправили в отставку второго тренера за два дня Спорт, 19:51
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
От Павлова до Екимова: лауреаты Нобелевской премии из России Общество, 19:40 
Лидер РПЛ разгромил «Пари НН» в Кубке России Спорт, 19:37
ФИФА сохранит санкции против России до окончания конфликта на Украине Спорт, 19:35
Годовая инфляция в России достигла 5,94% Экономика, 19:32
Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных Политика, 19:30
«Роснано» предупредила о риске банкротства. Что ждать владельцам бондов Pro, 19:29
KIA и Hyundai уходят из России? Что известно на данный момент Авто, 19:24