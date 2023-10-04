В Латвии выпустили из-под ареста студентку СПбГУ Татьяну Андриец

Татьяна Андриец (Фото: Татьяна Андриец / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Латвии освободил активистку и студентку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяну Андриец, которая находилась под стражей с февраля 2023 года. Об этом сообщает Baltnews.

Активистку освободили из Ильгюциемской женской тюрьмы. Позже ей изберут новую меру пресечения.

Татьяна Андриец — гражданка Латвии, активистка партии «Русский союз Латвии». Она выступала в защиту образования на русском языке и советских памятников, участвовала в мероприятиях пророссийских активистов. Андриец учится в СПбГУ. В феврале она приехала домой в Ригу, там ее задержали.

Служба госбезопасности Латвии считает, что активистка модерировала телеграм-канал «Антифашисты Прибалтики» (Baltijas antifašisti). Изначально студентке предъявили обвинение по статье о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии (ст. 81.1 латвийского УК). Позже статью заменили на более тяжкую — руководство преступной организацией (ч. 2 ст.89.1), по которой грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Как утверждает Служба безопасности Латвии, в канале «Антифашисты Прибалтики» «прославляется Россия, ее политический режим, внешняя политика» и действия в отношении Украины. Ведомство считает, что цель канала — повлиять на общественное мнение и процессы принятия решений в Латвии.

Посольство России после задержания Андриец заявило, что разбирательство в отношении активистки «носит сугубо политический характер» и назвало его «издевательством». Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что латвийские власти создали для активистки «пыточные условия» содержания в тюрьме. «Неофашисты — как иначе можно назвать тех, кто опускается до такого», — сказала она.