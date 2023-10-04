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В Кизилюрте перенесли День города из-за «отсутствия настроения»

В Кизилюрте перенесли День города после задержания мэра Магомедова
Фото: официальный сайт ГО "Город Кизилюрт"
Фото: официальный сайт ГО "Город Кизилюрт"

Власти дагестанского города Кизилюрта решили перенести празднование Дня города, сообщает пресс-служба администрации городского округа в телеграм-канале.

«Как вы все знаете, 7 октября мы планировали грандиозно отпраздновать наш с вами общий праздник — 60-летие родного Кизилюрта (город был основан в феврале 1963 года). Но по понятным причинам праздничного настроения в городе нет», — говорится в сообщении.

Праздник решили не отменять, а перенести на неопределенный срок.

Накануне сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали главу Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова. Он возглавляет городское самоуправление с мая 2021 года. До этого Магомедов около девяти лет был министром спорта республики. Именно к деятельности Магомедова в этот период у следствия появились вопросы.

Телеграм-каналы Shot и 112 писали, что мэра подозревают в причастности к крупным коррупционным схемам и связях с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым. В доме и на месте работы Магомедова прошли обыски, в ходе которых были найдены коллекции предметов роскоши и незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Теги
Дагестан День города задержание мэр города
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