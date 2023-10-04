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Охотник принял трех отдыхавших мужчин за животных и убил одного из них

СК: в Красноярском крае охотник принял мужчину за животное и застрелил его
Фото: krksledkom / Telegram
Фото: krksledkom / Telegram

В Ирбейском районе Красноярского края охотник принял мужчину за дикое животное и выстрелил в него из ружья, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Мужчина, получивший ранение, скончался.

По версии следователей, 28 сентября двое жителей района ночью прибыли на реку Агул, чтобы поохотиться. 38-летний подозреваемый, заметив около берега реки «три силуэта», предположил, что это дикие животные, и выстрелил из охотничьего ружья в одного из них.

Охотники передвигались ночью на моторной лодке и для поиска животных использовали тепловизор. С помощью прибора они обнаружили на берегу реки три силуэта и приняли их за животных.

«В этот момент на берегу находились трое мужчин из другой компании, прибывшие на отдых в отдаленную местность на реку Агул, один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки», — пояснили в СК.

Подозреваемый сам сообщил об инциденте. На него завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса).

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В Следственном комитете порталу «Проспект Мира» уточнили, что охотники приняли людей за лосей.

Ирбейский район находится в юго-восточной части региона, в 187 км от Красноярска.

Теги
Красноярский край охота убийство Следственный комитет
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