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Пандемия коронавируса ,  
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В Красноярском крае впервые выявили штамм COVID-19 «Эрис»

Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса «Эрис»
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Красноярском крае впервые выявили циркуляцию штамма коронавируса EG.5 («Эрис»), сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается», — говорится в сообщении.

Первые образцы «Эриса» ученые выявили в феврале 2023 года. Этот штамм зафиксировали в более 50 странах, в том числе в Китае, США, Великобритании, Турции, а также в отдельных странах Европы и Азии. 9 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что «Эрис» перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес.

На следующий день Роспотребнадзор сообщил, что за период с апреля по август в стране зафиксировали 17 случаев заражения вирусами этого типа. Симптомы заболевания при заражении вирусом нового штамма практически не отличаются от ОРВИ или других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, чихание, слабость, боль в горле, лихорадка.

Однако в Роспотребнадзоре пояснили, что новый штамм более «конкурентоспособен» по сравнению с другими вариантами коронавируса и способен лучше уклоняться от иммунной защиты.

Теги
Красноярский край Роспотребнадзор коронавирус COVID-19 новый штамм коронавируса
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