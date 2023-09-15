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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Турции сообщил о девяти заболевших новым штаммом COVID-19 «Эрис»

Минздрав Турции: девять человек заболели «Эрисом» — новым штаммом COVID-19
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Пандемия коронавируса
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции девять человек заразились новым штаммом коронавируса EG.5 («Эрис»). Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в Twitter (новое название соцсети — X).

«Вариант «Эрис», который, по нашей информации, имеет низкую вирулентность, обнаружили у десяти человек», — заявил Коджа. Он говорил, что меры сдерживания коронавирусной инфекции не изменятся, а ситуация с распространением этого штамма наблюдается и в других странах. Глава Минздрава пообещал защитить пожилых и хронических больных, наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией.

Первые образцы «Эриса» ученые выявили в феврале 2023 года. За полгода частота выявления этого штамма возросла с 6,2 до 11,6%. 9 августа Всемирная организация здравоохранения объявила, что «Эрис» перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес.

За период с апреля по август в России зафиксировали всего 17 случаев заболевания. Симптомы заражения такие же, как у предыдущих штаммов: лихорадка, насморк, боль в горле, чувство сдавленности в груди и кашель.

Теги
Минздрав Турция COVID-19
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