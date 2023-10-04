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Технологии и медиа ,  
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Маск пообещал запустить в космос грузов вчетверо больше «остального мира»

Маск: SpaceX доставит на орбиту в четыре раза больше груза, чем «остальной мир»

Американская компания SpaceX доставит в 2023 году на орбиту в четыре раза больше груза, чем «остальной мир», написал миллиардер Илон Маск в соцсети Х (бывшая Twitter).

«SpaceX движется к тому, чтобы доставить около 1,6 тыс. т груза на орбиту в этом году. Остальной мир доставит около 400 т», — написал Маск.

Он отметил, что кроме SpaceX активно выводит грузы на околоземную орбиту Китай.

Последний запуск SpaceX прошел 30 сентября. Тогда ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.
 

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SpaceX Илон Маск запуск
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