Тайвань ответил на данные об обнаружении в небе «троянского коня» Китая

Китайский самолет заметили летящим под гражданским бортом, что способно помешать его обнаружить системам ПВО. Тайвань заверил, что отслеживает происходящее. Генерал ВВС в отставке предположил, что так остров могут застать врасплох

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Тайваньские военные «внимательно следят за ситуацией с помощью наших систем разведки, наблюдения и рекогносцировки», сообщили в Минобороны острова в ответ на публикации местных СМИ о том, что военный самолет Китая «спрятался» под гражданским авиалайнером. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел 24 сентября. В тот день тайваньское военное ведомство сообщало об усилении активности армии Китая неподалеку от острова — речь шла о десантных учениях с истребителями, бомбардировщиками и другими самолетами, а также военными кораблями. Китайский самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 заметили летящим в течение десяти минут под рейсом Cathay Pacific CX366 из Гонконга в Шанхай.

Такой маневр является «троянским конем», поскольку на радарах отображается только одна световая точка, пояснил изданию генерал-лейтенант тайваньских ВВС в отставке Чан Йен-тин. Он предположил, что если бы три-пять военных самолетов Китая летели под прикрытием гражданских авиалайнеров, Тайвань рисковал «оказаться застигнут врасплох внезапной атакой, поскольку военные самолеты смогли бы долететь до Тайбэя и других крупных городов всего за пять-десять минут».

Вместе с тем, один из военных чиновников Тайваня на условиях анонимности усомнился в таком сценарии. По его мнению, китайскому военному самолету будет затруднительно спрятаться под гражданским бортом, не будучи обнаруженным. Он напомнил, что пассажирские самолеты оснащены системой предотвращения столкновений, которая срабатывает при приближении другого борта на дистанцию в 1 км. Система даст знать, если другой борт будет лететь снизу. Об этом будет предупрежден и наземный центр управления, сотрудники которого смогут убрать световую точку на экране радара для обнаружения второго самолета. Вместе с тем чиновник признал, что разрешение экранов обычных радаров ПВО относительно низкое, и действительно диспетчеры могут пропустить подобный маневр.

Использование Китаем самолетов третьих сторон в качестве прикрытия не исключено, подтвердил старший аналитик Института исследований национальной обороны и безопасности, аналитического центра правительства Тайваня Су Цзы-юнь. Он напомнил о случае, когда истребители Израиля F-16 при нанесении ударов по Сирии «прикрылись» российским самолетом Ил-20, в результате чего последний был сбит ПВО Сирии.

На борту находились 15 военнослужащих, уточнили тогда в российском Минобороны. Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул тогда, что самолеты Израиля не могли не видеть российский борт и намеренно создали опасную ситуацию, совершив атаку неподалеку от заходившего на посадку Ил-20, тем самым прикрывшись им и «подставив его под огонь средств ПВО Сирии».