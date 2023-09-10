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В Сирии заявили об уничтожении более 100 террористов в двух провинциях

Минобороны Сирии заявило об уничтожении более 100 террористов в Идлибе и Хаме

Армия Сирии уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб и Хама ударами артиллерии, сообщает агентство SANA со ссылкой на Минобороны страны.

Военные наносили удары по командным пунктам, укреплениям и складам боеприпасов. «В результате было уничтожено 111 боевиков, еще более 80 получили ранения», — отмечается в сообщении. В операциях принимала участие российская авиация, добавили в сирийском Минобороны.

Часть террористов, по позициям которых были нанесены удары, относилась к группировке «Ансар аль-Таухид», связанной с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России), передает SANA. Операцию против них проводили в районе деревни Аль-Маладжа на территории Идлиба.

«Ансар-аль-Таухид» действует в Идлибе и его окрестностях. В этой провинции и отдельных юго-западных регионах власти ведут борьбу с террористическими группировками. Большая часть территории Сирии контролируется Дамаском и режимом президента Башара Асада.

Теги
Сирия Идлиб Хама террористы
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