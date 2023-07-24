Ракова рассказала о новом тарифе на парковку у московских поликлиник

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В Москве с 31 июля изменятся правила работы парковок возле трех медицинских учреждений. После двух часов бесплатной стоянки начнет действовать повышенный тариф — 1 тыс. руб. в час. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациенты столичных поликлиник могут бесплатно оставлять на стоянках машины на время посещения врача, но парковку также занимают сотрудники ближайших офисов и предприятий, пояснила заммэра.

«В зоне платных парковок, расположенных возле медицинских организаций Москвы, специально для пациентов выделены бесплатные места. Однако зачастую они оказываются заняты машинами сотрудников соседних офисов. Чтобы сохранить доступность льготных мест для стоянки и избежать долгого простоя автомобилей, запускаем пилотный проект», — сказала Ракова.

Повышенный тариф будет действовать в рамках пилотного проекта департамента здравоохранения и департамента транспорта Москвы. Чтобы ограничить использование бесплатных парковок не по назначению, спустя два часа на них будет действовать повышенный тариф — 1 тыс. руб. в час. В среднем пациенты проводят в поликлинике около получаса, включая прием у врача, приход немного заранее до назначенного времени и сборы после, отметила заммэра.

«Пилотный проект затрагивает 12 парковочных мест возле трех городских поликлиник. Места будут отмечены специальными синими информационными щитами», — добавила заммэра. Речь идет о парковках у филиала № 2 детской городской поликлиники № 38, филиала № 2 поликлиники № 46 и филиала № 2 детской городской поликлиники № 91.

По словам Раковой, в случае если пилотный проект получит от жителей положительные отклики, его масштабируют на другие медицинские учреждения.

Чтобы воспользоваться новым тарифом, нужно запустить парковочную сессию любым удобным способом. Для этого нужно выбрать одну из парковочных зон: № 0602 (Проточный переулок — филиал № 2 детской городской поликлиники № 38), № 3608 (Иерусалимская улица — филиал № 2 поликлиники № 46) или № 3619 (улица Лестева — филиал № 2 детской городской поликлиники № 91). Затем начать сессию в течение пяти минут с момента остановки. Повторно оставить машину на парковке бесплатно можно не раньше чем через 30 минут после завершения предыдущей парковочной сессии.