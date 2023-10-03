WSJ узнала о планах Netflix повысить цену на подписку без рекламы

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Netflix планирует поднять цену на подписку без рекламы через несколько месяцев после окончания продолжающейся более пяти месяцев забастовки голливудских актеров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников газеты, сервис обсуждает повышение цен на нескольких рынках по всему миру, но, скорее всего, начнет с США и Канады. Насколько именно Netflix поднимет цены и когда это произойдет, узнать пока не удалось. Сам сервис отказался дать комментарий WSJ.

Сейчас в США подписка на Netflix без рекламы стоит от $16,5 (разрешение 1080p) до $21 (разрешение 4K). Из России сервис ушел весной прошлого года после начала военной операции на Украине. Компания была официально представлена в России с 2020-го через партнерство с Национальной медиа группой (НМГ). Уход с российского рынка стоил Netflix потери почти 700 тыс. подписчиков, сообщала компания в отчете за первый прошлогодний квартал.

В начале мая Гильдия сценаристов Америки (WGA) начала забастовку. В июле к WGA присоединился Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения, который в переговорах с Альянсом продюсеров кино и телевидения добивался повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве, но безуспешно.

Спустя примерно пять месяцев WGA сообщила, что достигла предварительного соглашения с AMPTP и завершит забастовку 27 сентября. Это стало первой масштабной забастовкой актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

Financial Times подсчитала, что забастовка в Голливуде обошлась экономике Калифорнии почти в $5 млрд.