 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

WSJ узнала о планах Netflix повысить цену на подписку без рекламы

WSJ: Netflix повысит цену на подписку после окончания забастовки актеров
Netflix NFLX $378,67 -0,55% Купить
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Netflix планирует поднять цену на подписку без рекламы через несколько месяцев после окончания продолжающейся более пяти месяцев забастовки голливудских актеров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников газеты, сервис обсуждает повышение цен на нескольких рынках по всему миру, но, скорее всего, начнет с США и Канады. Насколько именно Netflix поднимет цены и когда это произойдет, узнать пока не удалось. Сам сервис отказался дать комментарий WSJ.

Сейчас в США подписка на Netflix без рекламы стоит от $16,5 (разрешение 1080p) до $21 (разрешение 4K). Из России сервис ушел весной прошлого года после начала военной операции на Украине. Компания была официально представлена в России с 2020-го через партнерство с Национальной медиа группой (НМГ). Уход с российского рынка стоил Netflix потери почти 700 тыс. подписчиков, сообщала компания в отчете за первый прошлогодний квартал.

В начале мая Гильдия сценаристов Америки (WGA) начала забастовку. В июле к WGA присоединился Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения, который в переговорах с Альянсом продюсеров кино и телевидения добивался повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве, но безуспешно.

Спустя примерно пять месяцев WGA сообщила, что достигла предварительного соглашения с AMPTP и завершит забастовку 27 сентября. Это стало первой масштабной забастовкой актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

Financial Times подсчитала, что забастовка в Голливуде обошлась экономике Калифорнии почти в $5 млрд.

Читайте на РБК Pro
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике
Есть ли предел роста: чего инвестору ждать от российского рынка
Техники Филиппа Кросби: как сделать так, чтобы подчиненные вас услышали
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Теги
Netflix подписка забастовка
Материалы по теме
Warner Bros. перенесла сиквел «Дюны» из-за забастовки
Общество
Bloomberg узнал о планах Disney перенести премьеры из-за забастовки
Общество
Сценаристы Голливуда объявили о завершении почти 150-дневной забастовки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 16:20
Reuters узнал о планах «Астры» выйти на Мосбиржу 13 октября Инвестиции, 19:39
WSJ узнала о планах Netflix повысить цену на подписку без рекламы Технологии и медиа, 19:36
Богатейшие американцы стали богаче на $500 млрд Политика, 19:33
Суд в Молдавии разрешил депутатам запрещенной «Шор» баллотироваться Политика, 19:32
Обвинение запросило для Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы за фейки Политика, 19:31
В Москве подорожает проезд на общественном транспорте Общество, 19:31
Власти Азербайджана задержали экс-президентов Нагорного Карабаха Политика, 19:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Джордан стал первым спортсменом в рейтинге 400 самых богатых американцев Спорт, 19:16
«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в плей-офф Кубка России Спорт, 19:13
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:11
«Локомотив» победил «Ростов» Карпина в Кубке России и вышел в плей-офф Спорт, 19:11
Военная операция на Украине. Карта на 3 октября Политика, 19:09
Минздрав поспорил с Минфином о легализации торговли алкоголем в интернете Бизнес, 19:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02