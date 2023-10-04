Ракова сообщила о новом комплексном медсервисе на основе нейросетей

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные медики получили в свое распоряжение еще один комплексный сервис на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) — он касается диагностики заболеваний брюшной полости. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый сервис находит на изображениях компьютерной томографии органов брюшной полости признаки шести заболеваний, — рассказала вице-мэр. — Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования». По словам Раковой, из шести заболеваний три ранее анализировались столичными врачами с использованием нейросетей (новообразования надпочечников, компрессионный перелом тел позвонков, аневризма брюшного отдела аорты), еще три нейросети смогут распознавать впервые (мочекаменная болезнь, новообразования печени и почек).

Новая система стала пятым по счету комплексным сервисом на основе ИИ, которую могут применять московские врачи для диагностики заболеваний. Буквально неделей ранее в столице был запущен предыдущий, четвертый подобный сервис — он призван помочь медикам распознавать признаки восьми патологий на КТ-снимках грудной клетки. Внедрение ИИ-систем в медицинскую диагностику проходит в рамках столичного эксперимента по расширению применений технологий компьютерного зрения в здравоохранении.

Эксперимент проводится на базе Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы Комплексом социального развития Москвы совместно с департаментом информационных технологий. Директор центра Юрий Васильев подчеркивает, что работа сервисов проходит многоступенчатую проверку, прежде чем попасть в инструментарий московских рентгенологов. «При открытии направления в рамках эксперимента мы сначала определяем его востребованность в условиях государственной системы здравоохранения города. Мы анализируем количество проведенных за год в медучреждениях депздрава исследований, определяем наиболее часто выполняемые из них и самые часто выявляемые патологии. Далее мы объявляем направления, по которым готовы принимать интеллектуальные разработки, публикуем диагностические и функциональные требования к ним. Разработчики создают решения, которые мы затем тестируем, и в случае удачных результатов сервис допускается к работе с реальными исследованиями, которые проводятся в московских медорганизациях», — отметил он.