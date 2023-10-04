 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова сообщила о новом комплексном медсервисе на основе нейросетей

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные медики получили в свое распоряжение еще один комплексный сервис на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) — он касается диагностики заболеваний брюшной полости. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый сервис находит на изображениях компьютерной томографии органов брюшной полости признаки шести заболеваний, — рассказала вице-мэр. — Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования». По словам Раковой, из шести заболеваний три ранее анализировались столичными врачами с использованием нейросетей (новообразования надпочечников, компрессионный перелом тел позвонков, аневризма брюшного отдела аорты), еще три нейросети смогут распознавать впервые (мочекаменная болезнь, новообразования печени и почек).

Новая система стала пятым по счету комплексным сервисом на основе ИИ, которую могут применять московские врачи для диагностики заболеваний. Буквально неделей ранее в столице был запущен предыдущий, четвертый подобный сервис — он призван помочь медикам распознавать признаки восьми патологий на КТ-снимках грудной клетки. Внедрение ИИ-систем в медицинскую диагностику проходит в рамках столичного эксперимента по расширению применений технологий компьютерного зрения в здравоохранении.

Эксперимент проводится на базе Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы Комплексом социального развития Москвы совместно с департаментом информационных технологий. Директор центра Юрий Васильев подчеркивает, что работа сервисов проходит многоступенчатую проверку, прежде чем попасть в инструментарий московских рентгенологов. «При открытии направления в рамках эксперимента мы сначала определяем его востребованность в условиях государственной системы здравоохранения города. Мы анализируем количество проведенных за год в медучреждениях депздрава исследований, определяем наиболее часто выполняемые из них и самые часто выявляемые патологии. Далее мы объявляем направления, по которым готовы принимать интеллектуальные разработки, публикуем диагностические и функциональные требования к ним. Разработчики создают решения, которые мы затем тестируем, и в случае удачных результатов сервис допускается к работе с реальными исследованиями, которые проводятся в московских медорганизациях», — отметил он.

Теги
нейросети инновации в медицине Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 11:00
В Германии жители выступили против строительства военного завода для ВСУ Политика, 10:54
Пушилин назвал количество находящихся в плену ВСУ российских военных Политика, 10:51
Бумаги «Мать и дитя» подорожали на 5% на фоне новости о листинге Инвестиции, 10:49
Лечение и криминал: как Мексика становится центром медицинского туризма Pro, 10:43
Падение бондов «Роснано» достигло 40% после сообщения о риске банкротства Инвестиции, 10:40
Лучшие компании стартуют в гараже: почему стоит открыть бизнес сейчас Pro, 10:25
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Началось благоустройство вокруг будущей станции метро «Новаторская» Город, 10:23
«Дом.РФ» анонсировал планы развития арендного жилья в России Недвижимость, 10:21
Богомаз сообщил о повреждении 50 домов после обстрела Брянской области Политика, 10:17
VPN-провайдер подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки без реестра Технологии и медиа, 10:16
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:12
Суд отклонил попытку SEC обжаловать решение по делу Ripple и токена XRP Крипто, 10:10
В КХЛ объяснили причину удаления Романа Ротенберга Спорт, 10:08