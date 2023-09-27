Ракова рассказала о четвертом комплексном медсервисе на основе нейросетей

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Новый комплексный сервис на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ), позволяющий одновременно распознать признаки восьми патологий на компьютерной томограмме органов грудной клетки, начал свою работу в Москве. Это уже четвертое решение с использованием нейросетей на отечественном рынке разработчиков алгоритмов, запущенное в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом рассказала и.о. вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Появление таких решений — результат развития отечественного рынка интеллектуальных разработок в сфере медицины, который обусловлен качественным расширением московского эксперимента, — отметила Ракова. — Благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на анализ исследований пациента. В то же время команда столичных специалистов продолжает поиск оптимальных сценариев применения высокотехнологичных комплексных решений в практической деятельности». Всего, по ее словам, в столичной системе здравоохранения теперь насчитывается четыре ИИ-сервиса, включающих в себя 50 алгоритмов, анализирующих исследования в режиме реального времени по 23 клиническим направлениям.

Четвертый по счету сервис распознает признаки рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему перикардиального жира. Алгоритмы выделяют цветовыми подсказками на медицинском изображении области отклонения от нормы, производят необходимые измерения. Далее врачу предоставляются визуальные подсказки и текстовое описание.

Технологии на основе ИИ внедряются в систему столичного здравоохранения с 2020 года в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения. Проект был запущен на базе Центра диагностики и телемедицины совместно департаментами здравоохранения и информационных технологий Москвы. Как отмечает директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, сейчас сервисами на основе нейросетей могут воспользоваться более 1500 рентгенологов из 150 медучреждений Москвы, включая детские. «Более того, в настоящий момент к нашему эксперименту присоединяются коллеги из других регионов России», — добавил Васильев.

Первый ИИ-сервис, обрабатывающий ежемесячно в среднем около 20 тыс. лучевых исследований, был внедрен в 2022 году для облегчения работы врачей-радиологов. Сегодня он одновременно распознает признаки до десяти заболеваний на одной компьютерной томограмме. Второе комплексное решение было введено в эксплуатацию весной, третье — летом 2023 года. Всего за период реализации столичного эксперимента сервисами искусственного интеллекта проанализированы более 10,5 млн медицинских изображений.