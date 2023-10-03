На Украине анонсировали отмену части социальных выплат

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На Украине планируют заменить социальные выплаты для некоторых категорий граждан на альтернативные виды поддержки, сообщила министр соцполитики страны Оксана Жолнович в интервью «Интерфакс-Украина».

«Каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность», — сказала она. По словам Жолнович, некоторые соцвыплаты «ничего за собой не несут», поэтому должны быть переформатированы в «действительно нужные и полезные» виды поддержки.

Не все категории граждан, которым сейчас положены социальные выплаты, на самом деле в них нуждаются, считает министр. Она привела в пример людей, пострадавших от насилия. Им скорее необходима психологическая помощь, нежели материальная поддержка, сказала Жолнович.

Увеличение размеров выплат может разрушить экономику Украины, отметила министр. Поэтому стране необходимо развивать альтернативные виды социальной помощи гражданам и искать ресурсы для них, подчеркнула Жолнович.

Сейчас на Украине среди граждан, которым положены выплаты, 11 млн пенсионеров, 3 млн людей с инвалидностью, 60 тыс. детей-сирот, а также почти 3 млн домохозяйств, получающих субсидии, и 7,5 млн «пострадавших от российской агрессии» детей, заявила глава Минсоцполитики.

Украине от СССР «по наследству» досталась патерналистская модель соцподдержки, добавила она. По словам министра, украинская система социальной поддержки долгое время строилась по советскому принципу «давайте мы вам дадим какую-нибудь небольшую выплату и забудем о вас».

Жолнович не уточнила сроков изменения системы социальной поддержки. Процесс переформатирования выплат будет проходить поэтапно, сказала она.

В России в 2005 году был подписан закон о монетизации льгот, по которому многие виды льгот заменялись денежными надбавками. Люди, активно использовавшие льготы, сочли компенсации в размере 500–3500 руб. в месяц недостаточными. Это привело к волне протестов.

В результате в Москве часть льгот была сохранена за счет регионального бюджета. Также льготы сохранились в Красноярском крае, Ростовской, Свердловской областях и нескольких других регионах.