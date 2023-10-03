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Политика ,  
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Песков призвал восхищаться стариками российской политики

Песков: в Кремле с большим уважением относятся к экс-премьеру СССР Рыжкову
Николай Рыжков
Николай Рыжков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле с большим уважением относятся к «старикам» российской политики, в том числе к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову, который недавно покинул пост члена Совета Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны, сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, свое здоровье. Это действительно люди экстраординарные. Поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к «великим старикам» российской политики.

Рыжкову 94 года. Он занимал пост представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации с 2003 года. Полномочия сенатора досрочно прекратили 25 сентября.

Позже Рыжков объяснил, что покинул Совфед из-за возраста. «Я посмотрел свой паспорт и сказал «хватит», — заявил он. Он добавил, что теперь намерен работать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

После ухода Рыжкова из Совфеда старейшим сенатором стал Григорий Рапота. Ему 79 лет.

Теги
Дмитрий Песков Николай Рыжков СССР Совфед Совет Федерации
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