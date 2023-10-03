Песков призвал восхищаться стариками российской политики

Николай Рыжков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле с большим уважением относятся к «старикам» российской политики, в том числе к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову, который недавно покинул пост члена Совета Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны, сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, свое здоровье. Это действительно люди экстраординарные. Поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к «великим старикам» российской политики.

Рыжкову 94 года. Он занимал пост представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации с 2003 года. Полномочия сенатора досрочно прекратили 25 сентября.

Позже Рыжков объяснил, что покинул Совфед из-за возраста. «Я посмотрел свой паспорт и сказал «хватит», — заявил он. Он добавил, что теперь намерен работать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

После ухода Рыжкова из Совфеда старейшим сенатором стал Григорий Рапота. Ему 79 лет.