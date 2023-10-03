Единоросс из Якутии Борбуев опроверг сообщения о краже золотых часов

Спиридон Борбуев (Фото: BORBUEV / Telegram)

Член «Единой России» из Якутии Спиридон Борбуев заявил «Комсомольской правде — Якутия», что сообщения о краже у него золотых наручных часов не соответствуют действительности.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что у Борбуева украл часы молодой человек по имени Иван, с которым единоросс познакомился в интернете и провел вечер в номере гостиницы «Космос» в Москве. По данным телеграм-канала, после того как Иван ушел, Борбуев обнаружил пропажу кошелька с 21 тыс. руб. и золотых часов с кожаным ремешком.

«Действительно, живу в гостинице, но ни с кем не знакомился и ничего не терял. Это натуральный фейк, скорее всего, к выборам главы (Верхневилюйского района) устраняют конкурентов», — сказал Борбуев и предъявил фотографию с часами на руке в качестве доказательства.

В разговоре с газетой «Якутск вечерний» Борбуев отметил, что часы, о которых идет речь, недорогие — они стоят около 30 тыс. руб. Он также отправил изданию фото своего водительского удостоверения, на заднем плане виден кошелек.