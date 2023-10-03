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Чиновника Минобороны США изобличили в организации собачьих боев

В США обвинили сотрудника Минобороны в организации незаконных собачьих боев
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Высокопоставленного сотрудника отдела связи Министерства обороны США арестовали и обвинили в организации собачьих боев в округе Колумбия, сообщает Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Обвиняемого 62-летнего Фредерика Дугласа Мурфилда-младшего арестовали 28 сентября по обвинению в продвижении и развитии проекта собачьих боев в течение 20 лет вместе с его давним другом, который, предположительно, признался в своем участии в организации собачьих боев.

Они регулярно готовили собак к боям, делал ставки на тысячи долларов и казнили собак, которые не умирали во время матчей, говорится в судебных документах.

«6 сентября ФБР, Министерство сельского хозяйства и другие местные и федеральные агентства провели обыск в домах подозреваемых и обнаружили утяжеленные ошейники и металлические цепи для увеличения силы бойцовых собак. Также обнаружили аппарат, который используется для принудительного оплодотворения сук. В жилище также заметили множество следов собачьей крови», — выяснили правоохранители.

Из судебных протоколов также стало известно, что следователи нашли соединительные кабели аккумуляторной батареи, которые, предположительно, использовались для казни собак, а также пять питбультерьеров в доме Мурфилда и пять собак той же породы в доме его друга.

Обоих мужчин суд освободил после предъявления обвинения. В Пентагоне заявили, что знали об уголовном иске, поданном против Мурфилда. В военном ведомстве уточнили, что обвиненный больше не работает в Минобороны.

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Власти США неоднократно получали жалобы на Мурфилда и его друга. ФБР расследовало деятельность группы, организующей собачьи бои, на протяжении нескольких лет. В 2022 году нескольким ее членам предъявили обвинения, уточняет издание.

Теги
бои собаки Пентагон обвинение
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