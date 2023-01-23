Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Рогов заявил об отходе украинских сил из села в направлении Запорожья Политика, 01:31
Народный артист Афанасьев попал в больницу из-за травмы на спектакле Общество, 01:02
Доходы выгульщиков собак в США после пандемии превысили $8000 в месяц Бизнес, 00:58
Зеленский поручил создать мобилизационный резерв ВСУ Политика, 00:47
Мобилизованным разрешили досрочно отказываться от ОСАГО Авто, 00:30
Рогов заявил о перешедших на сторону России офицерах элитных отрядов ВСУ Политика, 00:10
Цены на аренду в центре Москвы упали сильнее, чем в среднем по городу Недвижимость, 00:03
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет Общество, 00:01
Россияне поколения Х больше других потеряли «ощущение благосостояния» Экономика, 00:01
Загитова разделалась с Валиевой. Итоги Кубка «Первого канала» Спорт, 00:00
Власти ЕС назвали потолок цен на газ риском для финансовой стабильности Бизнес, 22 янв, 23:46
СБУ займется проверкой продуктовых контрактов в Минобороны Политика, 22 янв, 23:44
Германия пообещала не мешать передаче Польшей немецких танков Украине Политика, 22 янв, 23:39
Партия Шольца обсудит пересмотр отношения к России и усиление роли в НАТО Политика, 22 янв, 23:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Доходы выгульщиков собак в США после пандемии превысили $8000 в месяц

В пандемию более 23 млн семей в США завели домашних животных. Сейчас люди возвращаются на работу в офисы, а с собаками нужно гулять. Ситуация с «пандемийными щенками» стала причиной бума на рынке услуг для владельцев животных
Фото: Paul Chiasson/ dpa / Global Look
Фото: Paul Chiasson/ dpa / Global Look

Доходы сервисов и частных работников в США, специализирующихся на выгуле собак, резко выросли на фоне пандемии, сообщает New York Times. Стоимость получасовой прогулки с собакой составляет от $14 до $35 и выше, а доходы работников превышают $100 000 в год (более $8000 в месяц).

Рынок услуг для владельцев домашних животных в США быстро растет, так как во время эпидемии коронавируса многие заводили собак и кошек, а теперь возвращаются в офисы и вынуждены нанимать помощников для выгула и ухода. По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, за время пандемии covid более 23 млн семей в США завели кошку или собаку. «Сейчас многие американцы возвращаются в офисы, а кто-то должен гулять со всеми этими «пандемийными щенками», — пишет The New York Times.

Основательница сервиса по уходу за домашними питомцами Whistle & Wag Бетани Лэйн говорит, что не справляется с ростом спроса. По ее словам, в компанию обращаются десятки новых клиентов, а «доходы за прошлый год будут шестизначными». «До пандемии потенциальные клиенты мне звонили пару раз в месяц, — говорит Бетани Лэйн. — Сейчас множество звонков в неделю. Очень много щенков».

Основатель проекта Parkside Pups Майкл Джозеф бросил работу учителем, чтобы развивать курсы дрессировки. «Я просто учил своего лабрадора бегать за моим велосипедом. А люди сами стали подходить и интересоваться», — рассказал он. Сейчас в Parkside Pups берут по $60 за час обучения собаки, за $65 можно оставить свою собаку Джозефу на весь день. Доходы проекта за прошлый год превысили $100 000. «Я никогда не видел столько собак в соседних парках», — констатировал Майкл Джозеф.

Бум на американском рынке услуг для владельцев домашних животных привел к расширению их спектра, профильные компании стали предлагать не только традиционные прогулки, но и пробежки по паркам, поездки на фермы и организацию «тренировочных лагерей» для собак, пишет The New York Times.

Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев
собаки зарплата удаленная работа США пандемия COVID-19 коронавирус
Материалы по теме
На сколько подорожало содержание домашних животных в 2022 году
Общество
Глава Apple Тим Кук попросил урезать себе зарплату
Бизнес
В России резко вырос спрос на чипирование кошек и собак
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter