Доходы выгульщиков собак в США после пандемии превысили $8000 в месяц

В пандемию более 23 млн семей в США завели домашних животных. Сейчас люди возвращаются на работу в офисы, а с собаками нужно гулять. Ситуация с «пандемийными щенками» стала причиной бума на рынке услуг для владельцев животных

Фото: Paul Chiasson/ dpa / Global Look

Доходы сервисов и частных работников в США, специализирующихся на выгуле собак, резко выросли на фоне пандемии, сообщает New York Times. Стоимость получасовой прогулки с собакой составляет от $14 до $35 и выше, а доходы работников превышают $100 000 в год (более $8000 в месяц).

Рынок услуг для владельцев домашних животных в США быстро растет, так как во время эпидемии коронавируса многие заводили собак и кошек, а теперь возвращаются в офисы и вынуждены нанимать помощников для выгула и ухода. По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, за время пандемии covid более 23 млн семей в США завели кошку или собаку. «Сейчас многие американцы возвращаются в офисы, а кто-то должен гулять со всеми этими «пандемийными щенками», — пишет The New York Times.

Основательница сервиса по уходу за домашними питомцами Whistle & Wag Бетани Лэйн говорит, что не справляется с ростом спроса. По ее словам, в компанию обращаются десятки новых клиентов, а «доходы за прошлый год будут шестизначными». «До пандемии потенциальные клиенты мне звонили пару раз в месяц, — говорит Бетани Лэйн. — Сейчас множество звонков в неделю. Очень много щенков».

Основатель проекта Parkside Pups Майкл Джозеф бросил работу учителем, чтобы развивать курсы дрессировки. «Я просто учил своего лабрадора бегать за моим велосипедом. А люди сами стали подходить и интересоваться», — рассказал он. Сейчас в Parkside Pups берут по $60 за час обучения собаки, за $65 можно оставить свою собаку Джозефу на весь день. Доходы проекта за прошлый год превысили $100 000. «Я никогда не видел столько собак в соседних парках», — констатировал Майкл Джозеф.

Бум на американском рынке услуг для владельцев домашних животных привел к расширению их спектра, профильные компании стали предлагать не только традиционные прогулки, но и пробежки по паркам, поездки на фермы и организацию «тренировочных лагерей» для собак, пишет The New York Times.