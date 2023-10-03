Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в Белгородской области
Близ границы с Украиной в Белгородской области утром 3 октября силами ПВО были сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево», — написал глава региона. Он уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
На момент подготовки этого материала Минобороны об отражении воздушной атаки в указанном районе не сообщало.
Хутор Масычево находится примерно в 10 км от российско-украинской границы.
Белгородская область c начала российской военной операции на Украине попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников, в регионе регулярно срабатывает система ПВО.
В частности, 29 сентября над селом Карабаново Валуйского городского округа система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших не было.