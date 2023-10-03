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ФАС отменила ограничение в 10 л при продаже бензина в Челябинске

ФАС проверила обоснованность ограничения в 10 л при продаже бензина в Челябинске
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила ситуацию и пресекла действия по ограничению продажи бензина потребителям на АЗС «дочки» «ЛУКОЙЛа» в Челябинске, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«По сообщениям средств массовой информации об ограничениях продажи топлива не более 10 литров на автозаправочных станциях ООО «Лукойл–Уралнефтепродукт» территориальный орган ФАС России совместно с региональными органами власти провели мониторинг наличия топлива на АЗС компании», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства изучили данные по 40 автозаправкам в Челябинске и проанализировали сведения о запасах нефтепродуктов, предоставляемые «Лукойл–Уралнефтепродукт» на еженедельной основе.

В итоге снижения запасов топлива на нефтебазах не было обнаружено, а ограничение на продажу топлива потребителям сняли, заявили в ФАС.

«В связи с добровольными действиями компании оснований для привлечения к ответственности отсутствуют», — отметили там.

Жители Челябинска стали жаловаться, что не могут купить бензин на АЗС «ЛУКОЙЛа» примерно с 20 сентября, писал портал 74.ru. Местные жители рассказали, что на трех заправках в городе отсутствовал как минимум один из видов топлива.

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На других АЗС продажа топлива была ограничена 10 литрами. Порталу 31tv.ru присылали фото с автозаправок, где появились объявления о соответствующих ограничениях по продаже бензина АИ-95 и дизельного топлива.

Теги
Челябинск ФАС Федеральная антимонопольная служба ЛУКОЙЛ бензин АЗС
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