Топливо разлилось на станции под Красноярском из-за столкновения вагонов

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае столкнулись железнодорожные вагоны, из поврежденной цистерны вылилось дизельное топливо. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вагоны столкнулись при расцепке на станции Красноярск — Восточный в Березовском районе около 3 часов утра (23:00 мск). Специализированные службы собирают нефтепродукты, герметичность цистерны восстановили. В прокуратуре отметили, что из-за столкновения вагонов поезда на железной дороге не задерживали.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

В пресс-службе Красноярской железной дороги уточнили, что после разлива топлива на станцию выехали специалисты Красноярского центра аварийно-спасательных и экологических ситуаций. Они обработали почву, угрозы населению нет. Координацией работ по ликвидации последний разлива топлива занимается созданный на КЖД оперативный штаб.

Красноярские издания «Проспект Мира» и «Дела.ру» со ссылкой на Красноярскую железную дорогу пишут, что из-за повреждения цистерны разлилось около 25 т нефтепродуктов.