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Австрия потратит €20 млн на перестройку бывшего дома Гитлера

В Австрии начали реконструкцию бывшего дома Гитлера в полицейский участок

Бывший дом Адольфа Гитлера в городе Браунау станет полицейским участком и районным управлением полиции. Работы по реконструкции уже начались, сообщил телеканал Orf.

Ориентировочная дата окончания работ — первый квартал 2026 года. На реконструкцию планируют потратить €20 млн. Дом принадлежит Австрии с 2016 года, до этого в здании размещалась федеральная ассоциация жизнеобеспечения Lebenshilfe, используя его как центр для людей с ограниченными возможностями. Телеканал уточнил, что мемориальный камень против войны и фашизма перед домом сохранят. Цель реконструкции — снизить узнаваемость и привлекательность дома как туристического объекта для неонацистов.

В 2016 году австрийское правительство планировало снести дом, в котором родился Гитлер, поскольку оно служит местом паломничества для неонацистов. Власти собирались построить на месте снесенного дома новое здание, в котором будут расположены административные структуры или благотворительная организация. Однако позже члены правительства отказались от идеи сносить дом.

Режиссер Гюнтер Швайгер сказал, что наткнулся на газетное сообщение 1939 года о том, что Гитлер хотел бы превратить дом в офис для руководства округа и, следовательно, использовать его в административных целях. Швайгер заключил, что, в таком случае, планы МВД Австрии соответствуют желанию Гитлера. Историк Оливер Ратколб, член комиссии, которая занималась судьбой дома, назвал вывод режиссера абсурдным.

Гитлер родился в Браунау в 1889 году. Семья съехала оттуда, когда ему было три года. В 1938 году, когда Гитлер уже пришел к власти в Германии, нацисты выкупили дом. В 1952 году, спустя семь лет после смерти диктатора, здание вернули себе первые собственники — семья Поммер.

Теги
Адольф Гитлер Австрия полиция
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