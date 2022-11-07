The Sun: на одной из атомных подлодок ВМФ Британии во время секретной миссии начался пожар

The Sun узнала о пожаре на английской атомной подлодке во время миссии

Атомная подводная лодка Victorious (Фото: defenceimagery.mod.uk)

На атомной подводной лодке Victorious британского королевского флота произошел пожар, пишет The Sun со ссылкой на источники в военно-морской сфере.

По данным газеты, субмарина выполняла «сверхсекретную миссию», которую пришлось прервать, и корабль поднялся на поверхность в Северной Атлантике. Пожар быстро локализовали, сообщил собеседник.

На борту во время инцидента находилось более 130 членов экипажа, о жертвах и пострадавших The Sun не сообщает. Подлодка после пожара вернулась на базу Клайд в Шотландии, на пункт базирования Фаслейн. Там базируются силы ядерного сдерживания королевства.

По данным на сайте ВМФ Великобритании, Victorious относится к классу подлодок «Авангард». Она была спущена на воду в 1993 году. Ее длина — 150 м, водоизмещение — почти 16 тыс. т. The Sun пишет, что Victorious вооружена баллистическими ракетами Trident II, которые разработаны в США и также используются на американских подводных лодках.