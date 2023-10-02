Сенатор Северной Дакоты с семьей погиб в авиакатастрофе в США

Сенатор Северной Дакоты и члены его семьи погибли в авиакатастрофе в США

Сенатор-республиканец от американского штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его жена и двое их детей погибли в результате крушения самолета в Юте. Об этом журналистам сообщил лидер республиканского большинства в сенате Дэвид Хог, передает Associated Press.

«Сенатор Дуг Ларсен, его жена Эми и двое их маленьких детей погибли вчера вечером в авиакатастрофе в штате Юта. Они навещали семью в Скоттсдейле и возвращались домой, остановившись для дозаправки в Юте», — рассказал Хог.

Неизвестно, кто пилотировал самолет в момент крушения. В декабре 2020 года Ларсен сообщил в соцсетях, что его жена совершила «свой первый полет в качестве пилота». Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что крушение одномоторного самолета Piper расследуется.

Дуглас Ларсен был республиканцем, впервые его избрали в сенат Северной Дакоты в 2020 году. Он возглавлял комиссию по законодательству в области промышленности и бизнеса.