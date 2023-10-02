Ереван: один военный погиб, двое пострадали при обстреле со стороны Азербайджана

Ереван сообщил о погибшем военном при обстреле со стороны Азербайджана

Фото: Артем Микрюков / Reuters

Один армянский военнослужащий погиб и еще двое пострадали в результате обстрела машины с продовольствием Вооруженными силами Азербайджана, заявило Минобороны Армении.

По информации ведомства, автомобиль вез еду для личного состава на «боевых позициях». Где именно обстреляли машину, министерство не уточнило.

Погибший — Арам Кочарян — служил в воинской части N Министерства обороны Армении, сказано в сообщении. Эта часть расположена в селе Азат Гегаркуникской области Армении. Регион на востоке граничит с Азербайджаном.

Раненых военнослужащих госпитализировали.

Минобороны Армении также обвинило азербайджанских военных в обстреле машины скорой помощи и назвало это нарушением международного права.

Баку в ответ обвинил армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии. Инцидент, как уточнили в Минобороны Азербайджана, произошел в Кяльбаджаре (город в Кельбаджарском районе республики, которая граничит с Гегаркуникской областью Армении).

По данным азербайджанского оборонного ведомства, с 17:20 до 18:00 по местному времени (16:20 — 17:00 мск) армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайждана в Кельбаджарском районе.

«Кроме того, на позиции азербайджанской армии, расположенные в указанном направлении, c боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства», — сказано в заявлении министерства.

Азербайджанская армия не понесла потерь и приняла «адекватные ответные меры», добавили в ведомстве.

Вечером 2 октября российское Минобороны сообщило, что в столице Нагорного Карабаха — городе Степанакерт — под обстрел попал совместный российско-азербайджанский патруль. В ведомстве заявили, что неизвестный открыл огонь по патрулю из снайперского оружия. В результате никто не пострадал, военные России и Азербайджана начали разбирательство в связи со случившимся.

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», которая завершилась на следующий день подписанием соглашения о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Документ также включал пункты о разоружении армии непризнанной республики и выводе армянских подразделений с ее территории. Ереван присутствие своих войск в регионе отрицал. Из Карабаха в Армению уехали 100,5 тыс. человек.