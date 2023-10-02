В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль

Патруль обстрелял неизвестный из снайперского оружия, никто не пострадал. 20 сентября при обстреле автомобилей российских миротворцев в Карабахе погибли шесть военных

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В Нагорном Карабахе подвергся обстрелу совместный российско-азербайджанский патруль, сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве заявили, что неизвестный открыл огонь по патрулю из снайперского оружия.

«Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — сказано в сообщении.

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась на следующий день подписанием соглашения о прекращении огня при содействии российских миротворцев, которые находятся в регионе с 2020 года, когда закончилась вторая карабахская война. Соглашение также включало пункты о разоружении военных формирований непризнанной республики.

В тот же день, 20 сентября, Минобороны сообщило об обстреле в Карабахе автомобиля с российскими военнослужащими, находившиеся в нем погибли. Позднее прокуратура Азербайджана сообщила, что таких инцидентов было два: в первом случае обстрел совершили азербайджанские военные, погибли пятеро россиян; во втором — представители «армянских вооруженных формирований», в результате один российский военный погиб, другой получил ранения.

Известны имена трех погибших: это капитан первого ранга Иван Ковган, подполковник медицинской службы Алексей Олейников и капитан-лейтенант Михаил Голофаст.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и извинился за гибель миротворцев.



На данный момент российские военнослужащие принимают сдаваемые карабахскими военными оружие и технику. На 2 октября сдано 76 единиц бронетехники, 92 автомобиля, 111 единиц средств ПВО, 95 орудий полевой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов, свыше 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов.