 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минздрав исключил дефицит вакцин от полиомиелита и назвал объемы закупок

Минздрав: в регионы России уже поступили более 4 млн доз вакцин от полиомиелита
Фото: Антон Буценко / ТАСС
Фото: Антон Буценко / ТАСС

Власти закупили необходимый объем вакцин против полиомиелита, поставки в регионы идут в соответствии с графиком, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2023 году заключил контракты на поставки двух видов вакцин от полиомиелита. Это «БивакПолио» и «ПоливакСин». В российские регионы поставили 3,4 млн доз первого препарата, также планируется поставить 1,9 млн доз второго. Это полностью удовлетворяет потребности регионов, пояснили в пресс-службе.

Вакцину «БивакПолио» уже доставили в региональные медицинские учреждения в полном объеме, что касается «ПоливакСин», то доставлено 850 тыс. доз, уточнил Минздрав. В рамках второго этапа, который продлится до 15 декабря, в регионы планируется поставить еще более 1 млн доз.

Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, которым в основном заражаются дети до пяти лет. Вирус поражает нервную систему и в течение нескольких часов может привести к общему параличу (в одном из 200 случаев). Вирус передается от человека к человеку фекально-оральным путем, реже им заражаются через загрязненную воду и продукты питания. Затем инфекция развивается в кишечнике.

О том, что в российских регионах возник дефицит вакцин от полиомиелита, ранее сообщил «Коммерсантъ». Газета писала, что после того, как западные компании перестали поставлять вакцины в страну, в России осталась только одна инактивированная вакцина «Полиоваксин». Ее выпускает «Нанолек» совместно с Центром имени М.П. Чумакова.

В пресс-службе сети медицинских клиник «Медси» РБК сообщили, что проблем с поставками «БивакПолио» в ее детские клиники и отделения педиатрии сейчас нет. Дефицита этого препарата также не наблюдается, сказал собеседник. Он уточнил, что «Медси» располагает еще одной вакциной от полиомиелита — «Полимилекс».

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Могут ли кофе и чай поддерживать водный баланс в теле

Представитель фармкомпании «Нанолек» сообщил РБК, что с точки зрения национального календаря прививок потребность в препаратах от полиомиелита закрывается полностью.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в ответ на запрос РБК заявили, что не отмечают нехватки вакцин от полиомиелита.

Теги
Минздрав полиомиелит вакцина от полиомиелита
Материалы по теме
В США впервые с 2013 года обнаружили заболевшего полиомиелитом
Общество
В Центре Чумакова рассказали о защите от COVID вакциной от полиомиелита
Общество
Компания Владимира Христенко выпустит вакцину от полиомиелита
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 16:46
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:11
Авербух сообщил о предстоящей операции Ягудина Спорт, 19:07
Власти Чечни объяснили разрушение памятника погибшим в 1999 году морпехам Политика, 19:02
Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС против России Политика, 18:56
Лавров назвал нацизмом запрет на въезд российских автомобилей в ЕС Политика, 18:52
Коренные петербуржцы — о Ленинграде своего детства и сегодняшнем городе Стиль, 18:51
Главу департамента судейства РФС назначили на матч украинского клуба в ЛЧ Спорт, 18:51
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:49
В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась перед вылетающим самолетом Общество, 18:42
Минздрав исключил дефицит вакцин от полиомиелита и назвал объемы закупок Общество, 18:38
Премии и удаленка: как бизнес работает с разными поколениями Тренды, 18:36
Сбербанк подал иск к Euroclear на ₽666 млн Инвестиции, 18:34
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 18:26
Обувная компания Birkenstock сообщила о планах привлечь $1,6 млрд на IPO Инвестиции, 18:20