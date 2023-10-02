Минздрав исключил дефицит вакцин от полиомиелита и назвал объемы закупок

Минздрав: в регионы России уже поступили более 4 млн доз вакцин от полиомиелита

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Власти закупили необходимый объем вакцин против полиомиелита, поставки в регионы идут в соответствии с графиком, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2023 году заключил контракты на поставки двух видов вакцин от полиомиелита. Это «БивакПолио» и «ПоливакСин». В российские регионы поставили 3,4 млн доз первого препарата, также планируется поставить 1,9 млн доз второго. Это полностью удовлетворяет потребности регионов, пояснили в пресс-службе.

Вакцину «БивакПолио» уже доставили в региональные медицинские учреждения в полном объеме, что касается «ПоливакСин», то доставлено 850 тыс. доз, уточнил Минздрав. В рамках второго этапа, который продлится до 15 декабря, в регионы планируется поставить еще более 1 млн доз.

Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, которым в основном заражаются дети до пяти лет. Вирус поражает нервную систему и в течение нескольких часов может привести к общему параличу (в одном из 200 случаев). Вирус передается от человека к человеку фекально-оральным путем, реже им заражаются через загрязненную воду и продукты питания. Затем инфекция развивается в кишечнике.

О том, что в российских регионах возник дефицит вакцин от полиомиелита, ранее сообщил «Коммерсантъ». Газета писала, что после того, как западные компании перестали поставлять вакцины в страну, в России осталась только одна инактивированная вакцина «Полиоваксин». Ее выпускает «Нанолек» совместно с Центром имени М.П. Чумакова.

В пресс-службе сети медицинских клиник «Медси» РБК сообщили, что проблем с поставками «БивакПолио» в ее детские клиники и отделения педиатрии сейчас нет. Дефицита этого препарата также не наблюдается, сказал собеседник. Он уточнил, что «Медси» располагает еще одной вакциной от полиомиелита — «Полимилекс».

Представитель фармкомпании «Нанолек» сообщил РБК, что с точки зрения национального календаря прививок потребность в препаратах от полиомиелита закрывается полностью.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в ответ на запрос РБК заявили, что не отмечают нехватки вакцин от полиомиелита.