В США впервые с 2013 года обнаружили заболевшего полиомиелитом
В округе Рокленд в штате Нью-Йорк обнаружили заболевшего полиомиелитом, сообщил департамент здравоохранения штата.
Секвенирование показало, что речь идет об аттенуированном штамме Сэбина типа 2, им можно заразиться от человека, получившего оральную полиовакцину (ОПВ). Специалисты указали, что пациент заразился за пределами США, поскольку в стране применяется только инактивированная вакцина, из которой не может возникнуть этот штамм.
The New York Times пишет, что пациент — непривитый от полиомиелита взрослый мужчина. Он заразился от кого-то, кто был вакцинирован ОПВ. Глава округа Эд Дэй заявил, что более он не заразен.
Оральная полиовакцина (ОПВ) содержит ослабленный вакцинный вирус, который после введения размножается в кишечнике, способствует выработке антител, а затем выводится из организма. Но в редких случаях при низком уровне иммунизации населения выведенный из организма вирус может продолжать циркулировать и мутировать. В очень редких случаях он может генетически измениться в форму, которая может вызвать паралич. Она известна как циркулирующий полиовирус вакцинного происхождения (цПВВП).
Уполномоченный по здравоохранению округа Патрисия Рупперт заявила, что симптомы у мужчины проявились около месяца назад, он пожаловался на «слабость и паралич». Сейчас врачи наблюдают за его семьей и другими людьми, с которыми он контактировал.
NYT со ссылкой на местных чиновников уточняет, что заболевший — представитель ортодоксальных евреев. Издание указало, что в этом сообществе в 2018 и 2019 годах в округе возникла вспышка кори (150 зараженных), поскольку уровень их вакцинации обычно ниже, чем в среднем у жителей США.
В США всех детей вакцинируют от полиомиелита согласно календарю прививок. Вместе с тем для тех, кто не был привит или обеспокоен возможным заражением, в округе Рокленд проведут вакцинацию.
Последний естественный случай заражения полиомиелитом был зафиксирован в США в 1979 году, с тех пор заражений дикими штаммами в стране не было. Завозной случай полиомиелита в последний раз фиксировался в 2013 году, отметили в департаменте. Американский регион признан свободным от полиомиелита с 1994 года.
По данным ВОЗ, в мире число случаев заболевания диким полиовирусом с 1988 года сократилось более чем на 99%. К 2017 году в мире осталось три страны, где регистрировались случаи инфекции, вызванной диким полиовирусом: Нигерия, Афганистан и Пакистан.
Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, в основном заражаются дети до пяти лет. Вирус поражает нервную систему и в течение нескольких часов может привести к общему параличу (в одном из 200 случаев). Вирус передается от человека к человеку фекально-оральным путем, реже — через носитель инфекции (загрязненная вода, продукты питания), и размножается в кишечнике.
Россия в 2002 году вместе с другими странами европейского региона получила статус свободной от полиомиелита. Для профилактики проводится вакцинация. Согласно календарю прививок всем детям делают шесть инъекций: в три, четыре, пять, шесть, 18 и 20 месяцев и в шесть лет. Первые две вакцинации, вне зависимости от возраста, проводятся инактивированной вакциной, последующие — живой вакциной (ОПВ).
В 2010 году в Иркутской области полиомиелит выявили у девятимесячного ребенка, прибывшего из Таджикистана. Власти сообщили, что вирус был завезен из Таджикистана.