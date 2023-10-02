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В Европе завершился период «реванш-туризма» после пандемии

CNBC: опрос показал снижение интереса к путешествиям у европейцев
Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейцы планируют меньше путешествовать по сравнению с прошлым годом, сообщает CNBC со ссылкой на опрос компании Morning Consult. Эксперты компании связали спад интереса с окончанием периода «реванш-туризма».

Сильнее всего интерес к путешествиям снизился во Франции: там в течение следующих 12 месяцев планируют отправиться в путешествие на 11 п.п. меньше туристов по сравнению с предыдущим годом. В Германии тот же показатель сократился на 6 п.п.

В материале не приводятся абсолютные цифры, только их изменение в процентном выражении.

Меньше путешествовать по сравнению с прошлым годом также планируют жители Великобритании, Испании и Италии.

В России и Канаде интерес к туризму, по данным исследования, снизился на 4 п.п. Реже планировать выездной отдых стали также жители Южной Кореи (на 2 п.п.) и Индии (на 3 п.п.).

Серия опросов проводилась компанией Morning Consult по интернету с октября 2021 по июль 2023 года. В них приняли участие около 14 тыс. жителей Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Колумбии, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Мексики, России, Южной Кореи, Испании, Великобритании и США. В отчете также учитывались результаты опросов, который компания проводила с октября 2021 по август 2023 года среди примерно 2,2 тыс. американцев.

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В Китае, напротив, в ближайший год собираются в путешествия на 22 п.п. больше туристов, чем в 2022-м. Кроме того, интерес к туризму также возрос в Мексике (на 14 п.п.), Японии (на 9 п.п.) и Бразилии (на 3 п.п.).

В США и Австралии число туристов, собирающихся на отдых, не изменилось.

«Реванш-туризмом» эксперты назвали стремление путешествовать, возникшее после окончания локдауна и коронавирусных ограничений, из-за которых люди были вынуждены проводить свой отдых дома.

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