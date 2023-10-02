Глава Якутии после переизбрания решил сменить руководителя правительства
Глава Якутии Айсен Николаев предложил региональному парламенту утвердить Кирилла Бычкова в должности главы правительства республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.
Бычков также назначен исполняющим обязанности главы правительства. С 2020 года он был первым заместителем руководителя правительства.
Одновременно с Бычковым Николаев внес в парламент кандидатуры заместителей главы правительства региона.
Предыдущее правительство Якутии подало в отставку в конце сентября, после того, как Айсен Николаев вступил должность главы республики. Такой порядок предусмотрен ч. 3 ст. 78 Конституции Республики Саха: правительство республики слагает полномочия после вступления в должность избранного главы региона.
Предыдущий глава правительства — Андрей Тарасенко — исполнял обязанности председателя правительства до назначения Бычкова.
8-10 сентября в Якутии прошли выборы главы региона. Николаев занял на них первое место, при этом он был действующим губернатором Якутии. Николаев возглавляет регион с 2018 года.