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Политика ,  
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Глава Якутии после переизбрания решил сменить руководителя правительства

Глава Якутии после переизбрания назначил нового и.о. главы правительства региона
Кирил Бычков
Кирил Бычков (Фото: Администрация Главы Республики Саха (Якутия))

Глава Якутии Айсен Николаев предложил региональному парламенту утвердить Кирилла Бычкова в должности главы правительства республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Бычков также назначен исполняющим обязанности главы правительства. С 2020 года он был первым заместителем руководителя правительства. 

Одновременно с Бычковым Николаев внес в парламент кандидатуры заместителей главы правительства региона.

Предыдущее правительство Якутии подало в отставку в конце сентября, после того, как Айсен Николаев вступил должность главы республики. Такой порядок предусмотрен ч. 3 ст. 78 Конституции Республики Саха: правительство республики слагает полномочия после вступления в должность избранного главы региона.

Предыдущий глава правительства — Андрей Тарасенко — исполнял обязанности председателя правительства до назначения Бычкова.

8-10 сентября в Якутии прошли выборы главы региона. Николаев занял на них первое место, при этом он был действующим губернатором Якутии. Николаев возглавляет регион с 2018 года. 

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Теги
Якутия Айсен Николаев правительство отставка
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