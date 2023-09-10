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Единый день голосования ,  
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ЦИК объяснила публикацию данных о голосовании в Якутии ошибкой сисадмина

Предварительные результаты выборов в Якутии опубликовали до конца голосования
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Единый день голосования
Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости
Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

При вводе данных с уже закрытых избирательных участков в Якутии системный администратор ошибочно нажал кнопку «разместить», из-за чего на экранах информационного центра преждевременно отобразились предварительные результаты голосования, сообщили РБК в ЦИК.

Голосование в Республике Саха (Якутия) проходит по трем часовым поясам, объяснили в ЦИК. Первые участки закрылись в 12:00 мск, остальные в 14:00 по мск, однако комиссия опубликовала первые данные с выборов в Якутии до этого момента. Данные отобразились на цифровом табло.

«Искажений данных при этом допущено не было», — заверили в ЦИК.

По результатам обработки первых 0,37% протоколов действующий глава Якутии Айсен Николаев («Единая Россия») набирает 58,29% голосов. Кандидат от партии КПРФ Виктор Губарев — 12,9% голосов, Гаврил Парахин от ЛДПР — 13,98% голосов, а представитель «Коммунистов России» Игорь Борисов набирает 9% голосов.

С 8 по 10 сентября в России проходят выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. В Якутии выбирали главу региона и парламент республики

Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке (в Приморье, на Чукотке), а также в Херсонской области и Донецкой народной республике.

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