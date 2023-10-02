Британские истребители Typhoon прибыли в Польшу

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В Польшу прибыли истребители Typhoon британских вооруженных сил, сообщил министр обороны Мариуш Блащак на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Польские и британские пилоты вместе будут патрулировать воздушное пространство. Это стало возможным благодаря договоренностям с британским министром обороны. Мы вместе будем заботимся о безопасности», — написал глава оборонного ведомства.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель, стоит на вооружении Великобритании, Италии, Германии, Испании, Саудовской Аравии и других стран. Он может нести ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Способен подниматься на высоту более 16 км.

Ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что в Польшу были отправлены четыре истребителя Typhoon для проведения учений совместно с пилотами из Италии, Польши и Испании. Они будут отрабатывать поражение целей за пределами видимости, а также моделировать различные сценарии воздушного боя.

«Это одно из многих совместных учений, проводимых с польскими вооруженными силами, включая постоянное размещение сотен военнослужащих Великобритании в Польше в рамках наших обязательств перед НАТО», — говорится в сообщении.

Британские истребители останутся в Польше на две недели. Во время развертывания их будет обслуживать команда из более чем 50 военнослужащих Королевских ВВС.

1 октября министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Великобритания направила в Польшу четыре истребителя «Тайфун» для защиты страны от потенциальных угроз со стороны России.

Москва неоднократно заявляла об усилении восточного фланга НАТО. Еще в марте 2022 год пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить и представить предложения по укреплению российских позиций на западе страны.





