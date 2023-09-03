Главу минтранса Хакасии арестовали за взятку

Дмитрий Василиади (Фото: Минтранс Хакасии)

Абаканский городской суд арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади за крупную взятку, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов республики.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 1 ноября 2023 года в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства республики Хакасия Василиади Дмитрия Пантелеевича», — говорится в сообщении.

Главе ведомства предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Размер взятки не называется, однако по этой статье министру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Василиади назначили на должность министра транспорта Хакасии в 2020 году. До этого он занимал пост заместителя начальника Красноярской железной дороги (филиал «РЖД»), а также был депутатом Верховного Совета Хакасии VI созыва от «Единой России».