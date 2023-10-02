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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле белгородского села Козинка снаряд попал в жилой дом

Гладков: снаряд пробил крышу дома при обстреле белгородского села Козинка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Один из снарядов пробил крышу частного дома. По данным Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников. В последний раз Грайворонский округ попадал под удар 30 сентября. Тогда по селу Сподарюшино выпустили шесть минометных снарядов, повреждений и пострадавших не было.

Козинка попала под обстрел за несколько дней до этого, 26 сентября. В селе зафиксировали два попадания. Никто не пострадал, разрушений также не было.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел снаряд
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