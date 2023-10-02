Десять человек погибли в результате обрушения крыши церкви в Мексике

В Мексике крыша церкви обрушилась во время крещения

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В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась крыша церкви Санта-Крус. Об этом сообщила пресс-служба местного министерства безопасности в соцсети X (бывшая Twitter).

В результате обрушения погибли десять человек, еще 60 пострадали. В больнице находятся 23 раненых, двое из них получили серьезные травмы.

Губернатор штата Америко Вильяреаль выразил соболезнования близким погибших и пострадавших и поручил генеральному секретарю местного правительства, координатору гражданской защиты и чиновникам из сфере здравоохранения приехать на место для руководства спасательными работами и помощи гражданам.

Обрушения крыши произошло во время церемонии крещения, сообщает газета Milenio со ссылкой на священника прихода Санта-Крус Анхеля Варгаса. По данным издания, трое из десяти погибших — дети, среди них есть полуторагодовалый мальчик.

В поисково-спасательных работах участвуют военнослужащие и кинологи. Дороги рядом с церковью перекрыли, а учеников соседних школ отправили на дистанционное обучение на несколько дней.