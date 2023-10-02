В Исмаилии в Египте 25 человек пострадали при пожаре в полицейском участке

В Египте 25 человек пострадали при пожаре в полицейском участке

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

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В египетской провинции Исмаилия к северо-востоку от Каира сгорело здание местного Управления безопасности. Об этом сообщает Al Jazeera.

На место пожара приехали 30 машин скорой помощи, во всех больницах провинции объявили чрезвычайное положение для приема раненых в результате пожара. По данным Управления скорой помощи Египта, пострадали по меньшей мере 25 человек.

Пожар охватил несколько этажей управления, часть здания обрушилась, сообщает Akhbaar 24. По данным Reuters, огонь тушили более трех часов. Причина пожара неизвестна.

Как отмечает Asharq Al-Awsat, пожары в Египте часто возникают в результате коротких замыканий электропроводки. Летом 2022 года пожар в церкви в Каире, в результате которого погиб 41 человек, спровоцировал общественное обсуждение состояния инфраструктуры страны и качества работы пожарных.