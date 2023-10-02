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В Приморье депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

В Приморском крае депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

В Приморском крае по требованию прокуратуры прекратили полномочия депутата Дальнереченского городского округа, который голосовал за присвоение почетного звания своему родственнику. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале. PrimaMedia уточняет, что депутата зовут Арсен Оганисян.

По данным ведомства, в апреле члены Дальнереченской думы по итогам заседания присвоили звание «Почетный житель Дальнереченского городского округа» близкому родственнику депутата. Ведомство считает, что депутат, который участвовал в голосовании за присвоение звания несмотря на личную заинтересованность, нарушил антикоррупционное законодательство.

После проверки ведомства губернатор Приморского края Олег Кожемяко направил в муниципальную думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Однако его коллеги изначально решили, что основания для прекращений полномочий нет, и лишь вынесли ему предупреждение. Это решение прокуратура опротестовала и добилась увольнения депутата.

Прокуратура выразила протест. В итоге решение о присвоении почетного звания родственнику депутата отменили, а полномочия должностного лица прекратили.

Статус почетного жителя дает его обладателю льготы и привилегии, который определяются на региональном уровне. Согласно постановлению приморского губернатора, неработающие граждане, награжденные званием «Почетный гражданин Приморского края», получают ежемесячные выплаты в 10 тыс. руб., а также единовременные денежные выплаты ко Дню Приморского края в 15 тыс. руб. «Почетный житель Дальнереченского городского округа» имеет право на внеочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления и может участвовать в рассмотрении местной думой общественно значимых вопросов.

Теги
Приморский край депутат звание прокуратура коррупция
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