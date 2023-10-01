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Собравшегося на военную операцию мэра Печоры арестовали по делу о взятке

Мэра Печоры Серова на два месяца арестовали по делу о крупной взятке
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Валерий Серов (Фото: Сыктывкарский городской суд Республики Коми)

Сыктывкарский городской суд на два месяца арестовал главу администрации города Печоры в Коми по уголовному делу о взятке, сообщили в пресс-службе суда. Он будет находиться под стражей до 29 ноября 2023 года.

По версии следствия, Серов и его бывший заместитель Андрей Канищев получили от бизнесмена взятку в размере 4 млн руб. за «совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе».

Серова и Канищева задержали 30 сентября. Телеграм-канал Shot писал, что силовики нашли дома у мэра 370 тыс. руб.

Уголовное дело возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6.ст. 290 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

Серов с 1 октября планировал отправиться в зону военной операции на Украине. Он подчеркнул, что это не спонтанное решение. «Каждый мужчина должен встать на защиту своей родины, своего отечества», — заявил он. Для этого совет Печорского района одобрил ему отпуск с сохранением должности.

Теги
Печоры арест суд Коми коррупция
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