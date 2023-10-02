 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Госдуме назвали предполагаемый штраф за долгую стоянку такси во дворах

Чернышов: за долгую стоянку такси во дворах могут установить штраф в ₽5 тыс.

Размер штрафа за долгую парковку и стоянку такси в жилой зоне могут установить такой же, как за парковку на местах для инвалидов, то есть в 5 тыс. руб., заявил «Известиям» автор соответствующей инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР.

Размер штрафа за парковку на инвалидном месте составляет 5 тыс. руб. (в Москве и Санкт-Петербурге размер данного штрафа аналогичный). Данная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.19 КоАП. При этом, в соответствии со ст. 27.13 КоАП, за данное нарушение автомобиль могут эвакуировать и отвезти на спецстоянку.

С идеей запретить парковку и стоянку в жилой зоне более 30 минут для такси Чернышов обратился к руководству ГИБДД в середине августа, когда был кандидатом в мэры Москвы. Он заявил, что 30 минут хватает для посадки или высадки пассажиров, а также решения «индивидуальных вопросов» водителя такси, если он находится в жилом районе по личным делам.

Нарушение предлагаемого правила должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку, отметил политик. Он выразил готовность инициировать внесение изменений в КоАП. Законопроект, по его словам, будет разработан в осеннюю сессию Госдумы.

Позже в МВД поддержали идею Чернышова, но подчеркнули, что она «требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти».

Теги
Такси парковка стоянка штраф
Материалы по теме
МВД поддержало запрет на долгую стоянку в жилой зоне для таксистов
Общество
Путин поручил рассмотреть квоты на электромобили в такси и каршеринге
Политика
Кабмин попросили отложить введение закона о такси из-за роста цен
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
«Ростех» решил расторгнуть соглашение с властями по квантовым сенсорам Технологии и медиа, 07:02
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Трамп пообещал «сделать состояние» на продаже нефти из США в Европу Политика, 06:48
Всемирный банк предрек Азии худшие экономические перспективы за полвека Экономика, 06:12
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
В ЕК увидели «беспрецедентную дезинформацию» на выборах в Словакии Политика, 05:58
В Госдуме назвали предполагаемый штраф за долгую стоянку такси во дворах Общество, 05:37
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Спонсоры республиканцев предрекли Трампу победу на праймериз из-за суда Политика, 05:32
Postimees узнала о гибели эстонского добровольца на Украине Политика, 04:58
В РЖД назвали цену билета Москва-Петербург по скоростной железной дороге Общество, 04:39
Премьер Польши предупредил Зеленского о связи Германии с Россией Политика, 04:29
Умер актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам Общество, 04:00
Водители нашли способ вернуть права после езды «под лекарствами» Общество, 03:38
Напавшего на посольство Азербайджана в Иране приговорили к смертной казни Политика, 03:38