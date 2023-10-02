В Госдуме назвали предполагаемый штраф за долгую стоянку такси во дворах

Чернышов: за долгую стоянку такси во дворах могут установить штраф в ₽5 тыс.

Размер штрафа за долгую парковку и стоянку такси в жилой зоне могут установить такой же, как за парковку на местах для инвалидов, то есть в 5 тыс. руб., заявил «Известиям» автор соответствующей инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР.

Размер штрафа за парковку на инвалидном месте составляет 5 тыс. руб. (в Москве и Санкт-Петербурге размер данного штрафа аналогичный). Данная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.19 КоАП. При этом, в соответствии со ст. 27.13 КоАП, за данное нарушение автомобиль могут эвакуировать и отвезти на спецстоянку.

С идеей запретить парковку и стоянку в жилой зоне более 30 минут для такси Чернышов обратился к руководству ГИБДД в середине августа, когда был кандидатом в мэры Москвы. Он заявил, что 30 минут хватает для посадки или высадки пассажиров, а также решения «индивидуальных вопросов» водителя такси, если он находится в жилом районе по личным делам.

Нарушение предлагаемого правила должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку, отметил политик. Он выразил готовность инициировать внесение изменений в КоАП. Законопроект, по его словам, будет разработан в осеннюю сессию Госдумы.

Позже в МВД поддержали идею Чернышова, но подчеркнули, что она «требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти».