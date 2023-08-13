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Трамп оценил шансы обойти Байдена на выборах

Трамп заявил о близких к 100% шансах обойти Байдена в президентских выборах 2024 года
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Выборы президента США
Трамп оценил шансы обойти Байдена в выборах 2024 года как близкие к 100%. В 2020 году он проиграл действующему президенту, но не признал поражение и заявил о фальсификации выборов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп оценил свои шансы обойти нынешнего главу государства Джо Байдена в выборах 2024 года как близкие к 100%. Об этом он заявил на вопрос журналиста The Sunday Times на предвыборном мероприятии в штате Айова, где выступал также возможный соперник Трампа в выдвижении от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис.

На вопрос о том, кого он видит возможным соперником в выдвижении, Трамп сказал, что не видит таковых. Он не считает, что рано «списывает со счетов» Десантиса.

Трамп проиграл президентские выборы Байдену в 2020 году. Он отказался признавать поражение и заявил, что итоги выборов были сфальсифицированы, после чего призвал сторонников бороться. После этого толпа протестующих ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. В результате штурма погибли пять человек.

Сейчас проходит судебный процесс над Трампом по этому делу. По мнению спецпрокурора Джека Смита, Трамп решил остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что выиграл их. Экс-президент вину не признал.

Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента в середине ноября. «Чтобы снова сделать Америку великой», — так объяснил свое выдвижение политик. С аналогичным лозунгом он выиграл выборы в 2016 году.

80-летний Байден также намерен участвовать в выборах, об этом он заявил в конце апреля. Тогда он опубликовал видео, в котором сказал, что «экстремисты MAGA» по всей стране, использующие лозунг Трампа Make America Great Again («Вернем величие Америке». — РБК), угрожают его борьбе за демократию и свободу. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы. <...> Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — подчеркивал Байден.

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The Hill писала, что действующий президент во втором квартале этого года набрал больше других кандидатов пожертвований от доноров на предвыборную кампанию. В свою очередь Трамп опередил по объему пожертвований всех планирующих выдвинуться от Республиканской партии, включая Десантиса.

Помимо Трампа и Десантиса, о своем решении баллотироваться от Республиканской партии объявили бывший вице-президент Майк Пенс, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео, среди демократов — вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, сенатор Берни Сандерс.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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