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Решившего уехать на спецоперацию мэра Печоры задержали по делу о взятке
СК: мэра Печоры Серова задержали по делу о крупной взятке
Валерий Серов
Глава администрации города Печора в Коми Валерий Серов задержан по уголовному делу о взятке, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Следствие полагает, что сговорившиеся предварительно фигуранты получили от бизнесмена деньги за «совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе».
Серов в день задержания планировал отправиться в зону военной операции на Украине, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов. Совет Печорского района ранее одобрил ему отпуск с сохранением должности с 1 октября.
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