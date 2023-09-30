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Решившего уехать на спецоперацию мэра Печоры задержали по делу о взятке

СК: мэра Печоры Серова задержали по делу о крупной взятке
Валерий Серов
Валерий Серов (Фото: serovpechora / VK)

Глава администрации города Печора в Коми Валерий Серов задержан по уголовному делу о взятке, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие полагает, что сговорившиеся предварительно фигуранты получили от бизнесмена деньги за «совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе».

Серов в день задержания планировал отправиться в зону военной операции на Украине, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов. Совет Печорского района ранее одобрил ему отпуск с сохранением должности с 1 октября.

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