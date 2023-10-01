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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Смоленска призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома

Мэр Смоленска Новиков: Прошу жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Смоленск
Смоленск (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности в Смоленске после того, как над регионом сбили пять беспилотников, сообщил мэр города Александр Новиков.

«Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб!» — написал он. Новиков также призвал жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментировать работу систем ПВО.

Новиков также предложил установить приложение «Радар», в котором можно сообщать о расположении обломков беспилотников.

1 октября Минобороны и губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщили о пяти сбитых беспилотниках в небе над регионом.

В последний раз Смоленская область подверглась атакам беспилотников в июне. Тогда в Починковском и Смоленском районах региона беспилотниками были атакованы два объекта ТЭК. По словам Анохина, пострадавших и «критических повреждений» не было. Телеграм-канал SHOT тогда писал, что взрывы произошли на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях.

Теги
Смоленск беспилотники дроны
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