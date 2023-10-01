Двухфакторка на «Госуслугах» стала обязательной для части пользователей

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С 1 октября двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учетную запись, сообщили в Минцифры.

Ранее в ведомстве сообщали, что двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей с 1 октября. Сейчас в Минцифры уточнили, что дополнительное подтверждение входа стало обязательным «для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись».

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех после того, как проект постановления о дополнительном подтверждении входа на «Госуслуги» примет правительство.

«После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», — сообщили в министерстве.

С 1 октября при доступе в личный кабинет система помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение — например, одноразовый код из СМС или одноразовый код из специального приложения (ТОТР). Помимо этого, доступен вход по биометрии.

Для того чтобы установить второй фактор защиты, необходимо войти в свой профиль в личном кабинете «Госуслуг», в разделе «Безопасность» нажать «Вход с подтверждением», после чего выбрать один из трех вариантов дополнительного подтверждения.

Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек, отметили в Минцифры.