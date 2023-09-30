 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Богомаз сообщил об обстреле села Горожанка на границе с Украиной

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Горожанка на границе с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские силы обстреляли село Горожанка в Суземском районе Брянской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Повреждения, по словам губернатора, получили три частных домовладения.

Село Горожанка находится на юго-востоке Брянской области в 1,7 км от границы с Украиной.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В ночь на 30 сентября Богомаз писал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате было нарушено электроснабжение, никто не пострадал.

Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область обстрел Украина село
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Политика
Строители из Ленинградской области попали под обстрел в ДНР
Политика
Гладков сообщил об обстреле Шебекино минометными и танковыми снарядами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Богомаз сообщил об обстреле села Горожанка на границе с Украиной Политика, 19:49
Мишустин создал подразделение МЧС для «санитарной обработки населения» Общество, 19:31
Шайба рекордсмена сборной России принесла «Сочи» победу над лидером КХЛ Спорт, 19:29
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:11
Дочь Тутберидзе упала и заняла второе место на турнире в Словакии Спорт, 19:08
Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя отправили под домашний арест Общество, 19:02
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
«Манчестер Сити» потерпел первое в сезоне АПЛ поражение Спорт, 18:57
Венгрия сочла недостаточным решение Украины по банку для одобрения помощи Политика, 18:56
Палата представителей США проголосует по проекту бюджета без помощи Киеву Политика, 18:47
Байден счел неприемлемыми создающие риск шатдауна разногласия в конгрессе Политика, 18:36
«Краснодар» победил «Рубин» и укрепился на первом месте в РПЛ Спорт, 18:31
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 18:28
В Подмосковье завели дело из-за распыления перцового баллончика в школе Общество, 18:14