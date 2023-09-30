Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Горожанка на границе с Украиной

Богомаз сообщил об обстреле села Горожанка на границе с Украиной

Фото: Google Maps

Украинские силы обстреляли село Горожанка в Суземском районе Брянской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Повреждения, по словам губернатора, получили три частных домовладения.

Село Горожанка находится на юго-востоке Брянской области в 1,7 км от границы с Украиной.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В ночь на 30 сентября Богомаз писал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате было нарушено электроснабжение, никто не пострадал.