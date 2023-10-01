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В Думе рассказали, в каких случаях не надо платить налог на баню

Депутат Гаврилов разъяснил, когда можно не платить налог на баню
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Можно не платить налог на баню и другие постройки, если они не считаются объектом капитального строительства, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов от КПРФ.

Если сооружение относится к хозяйственным постройкам — то есть таким, у которых есть прочный фундамент, «которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся», — то налог платить придется, добавил он.

Гаврилов также привел статью 407 НК, которая освобождает граждан от уплаты налога на одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 кв. м.

В Росреестре сообщили, что если баня, сарай, туалет имеют фундамент и все признаки капитального объекта, то гражданин, построивший этот объект, должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.

В сентябре вступило в силу постановление правительства о том, какие постройки на участке можно возводить без разрешительной документации. Определенные постройки на участке были отнесены к категории вспомогательных.

«Для граждан вспомогательными постройками будут считаться сараи, бани, навесы, погребы, хозяйственные постройки. Для застройщиков к вспомогательным постройкам могут относиться здания КПП, пункты охраны, диспетчерские пункты, офисы продаж», — рассказала РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Если постройка будет являться не вспомогательной, а самостоятельным объектом, то существует риск признания ее самовольной постройкой с угрозой сноса.

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