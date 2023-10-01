Путин к годовщине образования КНР оценил отношения России и Китая

Отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, заявил президент Владимир Путин в телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпину по поводу 74-й годовщины образования Китайской народной республики.

Путин отметил, что под руководством Си Китай «уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития». Он выразил уверенность, что переговоры с председателем республики на международном форуме «Один пояс, один путь» «будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей».

Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и «всяческих успехов», а гражданам Китая — «счастья и процветания».

20 сентября президент России принял приглашение председателя Китая посетить страну в октябре и принять участие в форуме «Один пояс, один путь». Об этом он рассказал на встрече с главой МИД Китая Ван И. По словам Путина, это «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства», и полностью соответствует интересам обеих стран.

Визит Путина в Китай может стать первой зарубежной поездкой российского лидера в 2023 году. В последний раз Путин был в Китае 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала российской военной операции на Украине. Тогда российский президент посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр и встретился с Си Цзиньпином.

1 октября 1949 года основатель Китайской народной республики Мао Цзэдун провозгласил на площади Тяньаньмэнь в Пекине об образовании страны. Ежегодно в связи с праздником в Китае начинается «золотая неделя» — общенациональный отпуск.