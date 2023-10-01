Apple пообещала решить проблему перегрева iPhone 15 в обновлении iOS 17

Apple: проблема с перегревом в iPhone 15 будет решена в обновлении iOS 17

Проблему с перегревом iPhone 15 решат в обновлении программного обеспечения iOS 17, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на производителя смартфонов Apple.

«Мы определили несколько условий, которые могут привести к тому, что iPhone нагревается сильнее, чем ожидалось», — заявил представитель компании. По его словам, смартфон может перегреваться из-за:

типичной настройки, поскольку iPhone обычно сильно нагревается в первые дни использования;

ошибки iOS — Apple сообщила, что обнаружила ошибку в iOS 17, которая «будет устранена в обновлении программного обеспечения»;

сторонних приложений, которые заставляют систему смартфона «перегружаться».

На странице с техподдержкой Apple утверждается, что если устройство1 перегревается, оно активирует защиту своих внутренних компонентов, чтобы отрегулировать температуру. Так, в случае перегрева, iPhone может прекратить зарядку, если смартфон был к ней подключен, затемнить или сделать черным дисплей, временно отключить вспышку камеры и снизить производительность. Кроме того, устройство может показать соответствующее предупреждение о том, что «iPhone нужно остыть».

28 сентября Bloomberg сообщил, что первые владельцы нового iPhone 15 Pro жалуются, что смартфон слишком сильно греется во время использования или во время зарядки. По словам покупателей, задняя или боковая часть телефона становится горячей во время телефонного звонка, видеочата или во время игры. Если при этом устройство стоит на зарядке, проблема становится еще заметнее, уточнил Bloomberg.

12 сентября Apple представила разные вариации iPhone 15. Размер дисплея iPhone 15 — 6,1 дюйм, у iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. У устройств новый дизайн, новая система камер с разрешением основной 48 мегапикселей. Две представленные старшие модели — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — также получили новый дизайн и оснащены новым процессором А17 Pro, который использует чипы, созданные по технологии 3 нанометра, и, как заявила Apple, должны дать более высокую производительность устройствам.

Продажи iPhone 15 в мире начались 22 сентября.